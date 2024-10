Cesano Maderno, aggressione con la mazza da baseball nel box: «Non so perché l’ho fatto»

Si sarebbe trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato l’imprenditore sessantenne aggredito con violenza con una mazza da baseball una settimana fa nel box di casa. Il minorenne fermato, 16 anni, si era accanito colpendo l’uomo con 19 colpi e l’avrebbe fatto senza un motivo.

Cesano Maderno, aggressione con la mazza da baseball nel box: le parole del sedicenne

«Se ci fosse stato chiunque altro sarebbe stato lo stesso, non era lui il mio obiettivo. Non so perché l‘ho fatto», ha detto agli inquirenti secondo fonti di agenzia.

Cesano Maderno, aggressione con la mazza da baseball nel box: minore accusato di tentato omicidio

A chiamare i carabinieri erano stati i suoi stessi familiari, dopo aver notato tracce di sangue sui suoi vestiti. Il ragazzo è stato fermato dai carabinieri con l’accusa di tentato omicidio. Le condizioni del ferito migliorano.