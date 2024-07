Nuova luce a Monza: installati 8500 lampioni a led, 93 telecamere con l’AI

Il Comune di Monza segnala che sono 8.500 i punti luce sostituiti con apparecchi a led in città: “È questo il principale stato di avanzamento del progetto avviato da Acinque circa un anno fa, quando ha preso in carico la gestione dell’illuminazione pubblica per la città di Monza – aggiunge piazza Trento e Trieste – Gli apparecchi a led installati abbattono in modo sensibile i consumi che saranno quindi ridotti di circa il 70%, mentre le emissioni inquinanti caleranno, con una riduzione di emissione di Co2 pari a 1.500 tonnellate l’anno”.

Nuova luce a Monza: “Mappatura e interventi hanno rivelato numerosi guasti»

Il problema dell’illuminazione pubblica è stato nuovamente sollevato dalla lista Civicamente, di minoranza, in consiglio comunale. Il municipio dice tra l’altro che “la mappatura e gli interventi quotidiani hanno rivelato numerosi guasti non solo alle lampade bensì a molte componenti del sistema di illuminazione (quadri, cavi, giunti, pali). Pertanto, in diverse circostanze, non è stato sufficiente sostituire le lampade ma si è invece rivelato necessario ripristinare il corretto funzionamento di tutte le componenti dell’impianto stesso, implicando così diverse tempistiche di intervento. Alla data della presa in carico di Acinque Tecnologie (in rti con A2A Illuminazione Pubblica) e A2A Smart City, nel luglio 2023, il tasso di guasto lambiva il 16%. Già a maggio 2024 è stato ricondotto al 2%”.

Nuova luce a Monza: 32 km di fibra ottica, tutti i lampioni sostituiti entro fine 2024

Nel frattempo, all’interno del contratto, sono stati posati 32 chilometri di fibra ottica, oltre alla sostituzione di telecamere obsolete “con 93 nuovi dispositivi evoluti provvisti di intelligenza artificiale e di connessione in centrale operativa tramite tratte in fibra ottica. A oggi 20 nuovi dispositivi di ripresa sono già a disposizione della polizia locale”.

La sostituzione di tutti i punti luce in città sarà ultimata entro la fine del 2024, mentre la conclusione complessiva delle opere è prevista nel corso dell’anno 2025. Il municipio segnala che “il cronoprogramma è stato concordato sulla base di tipologie di lampade da installare, tipologie di intervento e tempistiche previste dalle varie autorizzazioni necessarie per la sostituzione delle lampade“.

Restano a disposizione dei cittadini il servizio segnalazione guasti, attivo al numero verde attivo 24 ore su 24 (800.688.713), e il portale del sito del comune di Monza con un modulo che automaticamente genera un ordine di lavoro: dal luglio dell’anno scorso ne sono stati aperti 3254.