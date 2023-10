Il maxi progetto Acinque per riqualificare l’illuminazione di Monza: “Già sostituite 1.500 lampade”

Acinque spa, la multiutility monzese dell’energia, comunica di avere sostituito oltre 1.500 lampade guaste del sistema di illuminazione pubblica del capoluogo brianzolo. Si tratta del primo risultato di un piano di lavori di manutenzione e di riqualificazione della rete secondo il progetto elaborato dalla spa in partnership con A2A Illuminazione Pubblica e A2A Smart City con l’obiettivo “di ridurre sia i costi a carico della collettività sia l’impatto sull’ambiente, grazie all’introduzione delle lampade a led che garantiscono una netta contrazione dei consumi”. Il primo lotto di lampade sostituite, specifica Acinque: “consentirà un notevole risparmio energetico, poiché la potenza installata attuale sui mille impianti ammonta a circa 66 kW a fronte dei circa 268 kW dei precedenti”.

Un progetto che prevede 13 milioni di investimenti con la riqualificazione e l’integrazione della rete urbana dei lampioni, alimentata da 23 chilometri di cavi elettrici e 191 nuovi quadri elettrici. In 18 mesi saranno sostituiti 12.000 punti luce stradali e illuminati 50 siti di interesse storico e artistico.

Il progetto da 13 milioni di Acinque per l’illuminazione di Monza: le tre fasi

Acinque sta procedendo con le opere di riqualifica delle lampade stradali presenti nel territorio comunale seguendo un cronoprogramma che in una prima fase ha previsto la sostituzione dei corpi illuminanti non soggetti ad ulteriori interventi. La seconda fase, in partenza, prevede l’intervento su punti luce che necessitano della sostituzione dei pali e del rifacimento-consolidamento delle parti edili (plinti). Infine la società interverrà sulle infrastrutture interessate anche da interventi inerenti le linee di alimentazione.

Contestualmente agli interventi viene sviluppata una campagna di informazione per la cittadinanza con una linea diretta sempre attiva cui fare riferimento per segnalare i guasti, numero verde 800 688 713, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni l’anno: “Hai visto un palo che non funziona? C’è una via al buio? Segnalalo!”.

Il piano per la nuova illuminazione di Monza, la soddisfazione del Comune e di Acinque

“Questa operazione consentirà un risparmio energetico che potrà arrivare ad abbattere fino al 75% dei costi per l’illuminazione pubblica” ha dichiarato il vicesindaco di Monza Egidio Longoni. “Tornare ad avere una città illuminata è un’operazione che fa bene non solo alla sicurezza, ma risalta anche la bellezza dei luoghi e dei monumenti di Monza” ha aggiunto l’assessore all’energia Giada Turato.

“Un progetto ambizioso e all’altezza delle aspettative del territorio” hanno sottolineato presidente e amministratore delegato di Acinque Tecnologie, Roberta Gremignani e Giovanni Chighine, che hanno ricordato come sulla nuova rete saranno successivamente innestate le opportunità della smart city ai fini di una città più sicura, fruibile, connessa: “Saranno posati 50 chilometri di fibra ottica, attivando 42 punti di accesso wi-fi e allacciando oltre 100 strutture fra edifici comunali scuole e biblioteche. I pali della luce intelligenti saranno anche di supporto alla sicurezza consentendo di gestire sia la videosorveglianza sia, in futuro, le comunicazioni della telemedicina”.

Ha rimarcato il vicepresidente di Acinque, Paolo Busnelli: “Stiamo dimostrando nei fatti la capacità di mettere a terra i principi stessi del nostro Gruppo che è nato e cresciuto con la mission di generare valore, innovazione e sviluppo sostenibile a beneficio delle comunità locali di cui siamo espressione”.