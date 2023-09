Nubifragi in Brianza: tombini esplosi in Valassina, un albero precipita su un’auto a Seregno

Ancora una volta i rovesci pur annunciati provocano danni inattesi e problemi in provincia di Monza e Brianza. È successo anche in due ondate nella giornata di venerdì 22 settembre, con intense piogge che si sono riversate sul territorio a macchia sia nel primo pomeriggio sia tra le 17 e le 18. Nel secondo caso, con forti conseguenze sulla circolazione e anche con una tragedia sfiorata, a Seregno.

Nubifragi in Brianza: tragedia sfiorata a Seregno

Vigili del fuoco e carabinieri al lavoro per il nubifragio

L’incidente si è verificato poco prima delle 18, quando una donna stava viaggiando su un suv Peugeot lungo via Vincenzo Monti, strada che porta dentro la città dalla Valassina o dalla città alla statale 36: era in quest’ultima direzione che stava guidando l’automobilista quando improvvisamente ha visto precipitare sul suo parabrezza un pino. Vetro sfondato e donna bloccata nell’auto: sul posto con i carabinieri e i soccorritori anche i vigili del fuoco della stessa Seregno, che hanno provveduto a tagliare il tronco e quindi a liberare la 30enne. La strada è rimasta chiusa per quasi un’ora, con traffico deviato e conseguenze per la circolazione dell’area.

Nubifragi in Brianza: allagamenti sulla Valassina

Strade allagate venerdì 22 settembre

La Valassina è stata peraltro protagonista di altre serie conseguenze, senza incidenti: il doppio scroscio d’acqua ha intasato le reti sotterranee e intorno alle 18 ha provocato l’esplosione dei tombini a lato delle carreggiate tra Carate Brianza e Desio, in entrambe le direzioni di marcia: l’acqua ha rapidamente invaso le carreggiate obbligato gli automobilisti a percorrere soltanto le corsie di sorpasso asfissiando la circolazione. Sul posto le squadre di Anas, i tecnici di BrianzAcque e la polizia stradale intervenuti per risolvere quanto più rapidamente possibile l’emergenza e gestire il traffico. Intorno alle 19 i problemi sulla corsia sud erano in via di risoluzione, meno in direzione nord. Problemi anche sugli svincoli di Seregno e in quello di Desio, dove il sottopasso non lontano dall’uscita della statale 36 si è nuovamente allagato, ma senza mezzi in panne, questa volta.

Nubifragi in Brianza: altri disagi

Problemi diffusi, anche se di minore entità, in altre zone: tombini saltati e allagamenti nei territori comunali di Desio, Varedo, Carate Brianza, Macherio e Lissone. Sono in corso verifiche su eventuali alberi pericolanti nelle zone più colpite dai nubifragi.

I vigili del fuoco al lavoro a Seregno per lo svuotamento di box

Nel corso delle ore sono proseguiti gli interventi dei vigili del fuoco in Brianza. A Seregno, per esempio, uno dei territori più colpiti, dove gli uomini del comando provinciale sono stati impegnati per esempio in via Lambro per lo svuotamento di box, con l’intervento dei pompieri Carate Brianza, oppure per un appartamento allagato al piano terra in via Montello, ma operazioni di messa in sicurezza a seguito delle richieste arrivano anche dal Vimercatese: 14 nel corso della serata tra Bellusco, Bernareggio e Carnate per esempio per tegole pericolanti, verifiche di stabilità e danni provocati dall’acqua.