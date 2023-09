Nubifragi in Brianza: inagibile il palazzetto dello sport di Macherio

Palazzetto dello sport di Macherio inagibile sino a data da destinarsi: il nubifragio di venerdì 22 settembre ha causato infiltrazioni e danni alla struttura comunale. Il sindaco Franco Redaelli chiude la palestra per tutelare l’incolumità di chi la frequenta, in attesa del sopralluogo dei tecnici (previsto per sabato 23 settembre) e dei necessari lavori di ripristino.

Nubifragi in Brianza: danni per la pioggia di venerdì 22 settembre

Le abbondanti piogge cadute nel tardo pomeriggio di venerdì 22 hanno lasciato segni importanti in diversi comuni della Brianza dove si sono registrati allagamenti e disagi, tra questi Macherio il cui sindaco ha diramato un avviso alla cittadinanza relativo alla chiusura forzata del palazzetto dello sport di viale Regina Margherita, luogo che accoglie società sportive locali e non.

Gli atleti non potranno utilizzare la struttura comunale a causa di infiltrazioni che hanno allagato il campo di gioco e gli spogliatoi. Parquet gravemente compromesso e pesantemente danneggiato.

Nubifragi in Brianza: la comunicazione del sindaco di Macherio

“A seguito dell’abbondante precipitazione di venerdì 22 settembre, sospendiamo le attività nel palazzetto dello sport di viale Regina Margherita fino a data da definire al fine di tutelare l’incolumità di tutti gli sportivi e i frequentatori – fa sapere il sindaco di Macherio, Franco Redaelli – la palestra ha subito evidenti danni e sabato 23 verrà effettuato un sopralluogo con un’azienda specializzata per la valutazione dei danni e i progetti di ripristino”.

Un duro colpo per le attività sportive e per l’amministrazione comunale di Macherio che dovrà sborsare fondi per la risoluzione dei problemi.