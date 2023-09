Temporali, allerta arancione anche nell’area di Monza e Brianza

Allerta arancione moderata per temporali: nelle ultime ore la protezione civile di Regione Lombardia ha emesso un avviso di criticità con livello di rischio tre su quattro – codice arancione – per il rischio di forti temporali dalla mezzanotte di venerdì 22 settembre anche nell’area di Monza e Brianza.

Meteo: le previsioni per venerdì 22 settembre

Per la giornata di giovedì 21 settembre, dicono dal centro meteorologico lombardo, ancora rovesci e temporali “sono attesi per la serata con una tendenza all’intensificazione a partire dai settori di Nord-Ovest”. Per venerdì previste “condizioni marcatamente perturbate, con precipitazioni intense fin dalla notte da sparse a diffuse”. Più interessati i settori alpini, prealpini e di alta pianura. “Le precipitazioni insisteranno per gran parte della giornata, prima sui i settori occidentali di Alpi e di Prealpi, quindi in rapida estensione anche ai restanti settori centro-orientali di Alpi e di Prealpi e parte della Pianura. Da metà pomeriggio-sera tendenza all’attenuazione. Le precipitazioni risulteranno anche a carattere di rovescio e temporale”.