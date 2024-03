Nova Milanese, i funerali di Giacomo Lissoni: «Per sempre con noi»

È partita dalla sua abitazione di via Mariani la salma di Giacomo Lissoni. La bara, portata in spalla dai suoi amici, è arrivata in una chiesa gremita per l’ultimo saluto.

Nova Milanese, i funerali di Giacomo Lissoni: l’emozione di don Luigi Caimi

Tanta la commozione di tutti coloro, parenti, amici o semplici membri della comunità novese che si è stretta in un abbraccio solidale ai genitori, Debora e Giuseppe al fratello Gianluca, ai nonni, agli zii e cugini. Una commozione percepita anche nella voce, a tratti spezzata dal nodo in gola, dello stesso parroco don Luigi Caimi che ha celebrato le esequie.

«Mi ricordo Giacomo qui sull’altare, quando era più piccolo, sempre sorridente, “un bel paciarott”, la sua energia, la sua voglia di vivere». E ha aggiunto: «La sua scomparsa segna la vita dei suoi familiari per sempre ma anche quella della comunità tutta scossa dall’accaduto».

Nova Milanese funerale Giacomo Lissoni

Nova Milanese, i funerali di Giacomo Lissoni: l’incidente in via Parco a Biassono

Giacomo Lissoni è morto in seguito allo scontro frontale con un’auto in via del Parco a Biassono in una delle prime giornate dal sapore primaverile, mercoledì 13 marzo, in sella alla sua moto, lui che era nato l’ultimo giorno di primavera di 24 anni fa, il 20 giugno del 2000.

«Le domande che affiorano nella mente sono tante – ha continuato il parroco – difficile trovare le risposte. Ci si più chiudere nella depressione o cercare nella fede la speranza. La sua presenza mancherà. Ma lo sentirete. Ci sarà. Lo sentirete sempre».

Non a caso il vangelo scelto è stato quello di Lazzaro: «Giacomo ci ha regalato la sua voglia di vivere – ha concluso il parroco – questo è il dono che ci ha lasciato: il suo desiderio di vivere sia nutrimento per la nostra speranza»

Nova Milanese Giacomo Lissoni

Nova Milanese, i funerali di Giacomo Lissoni: la lettera e lo striscione degli amici

Mancherà ai suoi amici che lo hanno voluto salutare con una lettera al termine della celebrazione. Hanno ricordato i momenti condivisi, i giri in macchina, i viaggi, ma anche le discussioni e altri momenti. «Ci mancherai, ti penseremo e sarai sempre con noi, in nome dell’amicizia creata e rafforzata nel tempo».

Tanti i progetti che aveva in serbo per il futuro Giacomo Lissoni che, dopo gli studi all’Istituto Mosé Bianchi di Monza, aveva intrapreso la carriera come amministratore di condominio, entrando a far parte dell’Anaci, l’Associazione nazionale amministratori di condominio italiani all’interno della quale la madre Debora Orlandi ricopriva un ruolo importante. Un commosso saluto degli amici, al termine del quale non poteva mancare un applauso composto dei presenti. All’esterno della chiesa, lo striscione preparato dagli amici “X sempre con noi”. Quindi il corteo funebre si è diretto alla volta del cimitero cittadino.