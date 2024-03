Scontro con un’auto in via Parco a Biassono: è morto il motociclista di 23 anni

È morto poco dopo l’arrivo al pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo di Monza il motociclista di 23 anni ferito gravemente nel pomeriggio di mercoledì in via Parco, a Biassono. Le sue condizioni erano apparse già molto gravi: era stato rianimato sul posto e durante il trasporto in ospedale.

Scontro con un’auto in via Parco a Biassono: il 23enne era di Nova Milanese

Biassono incidente – foto Vigili del fuoco

La moto del ragazzo, residente a Nova Milanese, si è scontrata violentemente, tanto da carambolare poi fuori strada, con l’auto condotta da una donna di 36 anni, che non ha riportato ferite ma è stata accompagnata in ospedale per accertamenti.

La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle forze dell’ordine intervenute sul posto insieme ai soccorsi e ai vigili del fuoco. I rilievi sono affidati alla polizia locale.