È in gravissime condizioni un motociclista di 23 anni coilvolto in un incidente stradale con un’auto in via Parco a Biassono intorno alle 14.30 di mercoledì 13 marzo.

Incidente stradale a Biassono: gravissimo un motociclista, traumi multipli nello scontro con un’auto

Il giovane è stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Gerardo di Monza per traumi multipli e ospedalizzato con manovre di rianimazione in corso. Sotto shock la donna di 36 anni al volante dell’auto, è stata accompagnata in codice verde all’ospedale di Desio. Sul posto automedica, 2 ambulanze, vigili del fuoco e carabinieri.