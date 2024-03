Varedo: incidente all’alba in via Umberto I, motociclista in gravi condizioni

È in pericolo di vita il motociclista classe 1971 e residente a Solaro, che alle 6 di martedì mattina è rimasto vittima di un violentissimo incidente frontale avvenuto con una macchina di passaggio, subito dopo il passaggio a livello di via Umberto I a Varedo.

Varedo: incidente all’alba in via Umberto I, i primi soccorsi dei commercianti della zona

Per motivi ancora tutti da accertare, il solarese è entrato in collisione con un veicolo condotto da una una giovane donna che proveniva in senso contrario, dal centro di Varedo. Lo scontro è stato violentissimo e il rumore della collisione ha causato la uscita dei commercianti dei negozi che si affacciano sul passaggio a livello, alcuni di loro hanno provveduto a prestare i primi soccorsi al ferito.

All’arrivo dei soccorritori di Desio il motociclista è stato condotto d’urgenza al San Gerardo di Monza dove si trova nel reparto di neurochirurgia, i traumi al capo sono molto gravi e le condizioni rimangono delicatissime. La prognosi rimane riservata.

Varedo: incidente all’alba in via Umberto I, accertamenti dei carabinieri di Desio

Gli accertamenti sono affidati ai carabinieri di Desio e sono ancora tutti da ultimare, ma dalle prime informazioni sembra che uno dei due abbia invaso la corsia opposta. Saranno i rilievi delle forze dell’ordine incrociati con le testimonianze dei presenti, di chi stava andando al lavoro o si apprestava a bere un caffè in uno dei locali della via, a chiarire fino in fondo cosa sia successo. La automobilista coinvolta è rimasta sotto shock per diverso tempo dopo l’incidente, ma non ha riportato ferite di rilievo e non ha avuto bisogno del ricovero.