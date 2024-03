Martedì a Nova Milanese i funerali di Giacomo Lissoni, vittima dell’incidente di Biassono

Si svolgeranno martedì 19 marzo, alle 15 nella chiesa di Sant’Antonio Martire, in piazza Marconi a Nova Milanese i funerali di Giacomo Lissoni, il 23enne di Nova Milanese morto in seguito ad un incidente avvenuto a Biassono, sulla via del Parco, mercoledì 13 marzo.

Il giovane era in sella alla sua moto, quando alle 14.30 è avvenuto lo scontro con un’auto guidata da una donna di 36 anni. Inutili i soccorsi, per quanto immediati. L’attesa dell’autopsia, obbligatoria in questi casi, ha fatto rinviare l’ultimo saluto al giovane.

Martedì a Nova Milanese i funerali di Giacomo Lissoni: famiglia attiva e presente sul territorio

Una tragedia che ha profondamente colpito la comunità novese dove la famiglia Lissoni vive da sempre. I genitori Giuseppe e Debora sono attivi e presenti sul territorio anche con incarichi pubblici: Giuseppe Lissoni è stato consigliere comunale, Debora Orlandi è nel Cda dell’Azienda dei Servizi, azienda Farmacie.

Martedì a Nova Milanese i funerali di Giacomo Lissoni: chi era, dall’oratorio alla carriera come amministratore di condominio

Giacomo Lissoni ha frequentato l’oratorio e ha giocato per anni a calcio nelle file della San Carlo. Poi è subentrata la passione per le moto. Dopo gli studi all’Istituto tecnico di Monza “Mosé Bianchi”, ha intrapreso la carriera di amministratore di condominio, come la madre.

Martedì a Nova Milanese i funerali di Giacomo Lissoni: il saluto di Anaci

I giovani colleghi e amici dell’Anaci, Associazione nazionale amministratori di condominio lo hanno ricordato così: «Ciao Giacomo, non avremmo mai immaginato di dover dare questa notizia, scrivere un pensiero in questo momento è davvero difficile, trovare le parole giuste lo è ancora di più. Ti vogliamo ricordare con noi come nella gita in montagna sugli sci, in go-kart e negli aperitivi a cui non mancavi mai! Ciao Giacomo buon viaggio ci mancherai».