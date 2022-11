Non entrano a scuola e hanno dell’hashish, due minorenni fermati dai carabinieri di Seregno

Due studenti di 17 anni di Desio e Barzanò sono stati segnalati alla Prefettura e riaffidati ai genitori, dopo essere starti portati in caserma, dai carabinieri, in quanto pizzicati con dell’hashish, nel parcheggio interrato di un supermercato dove si erano recati invece di entrare a scuola.

Non vanno a scuola, hanno dell’hashish: riaffidati ai genitori e segnalati

E’ accaduto lunedì 28 novembre in mattinata: una pattuglia di militari della Compagnia di Seregno stava effettuando un servizio di pattugliamento nelle vicinanze di alcuni istituti scolastici quando si è insospettita nel notare i due studenti che, con lo zaino in spalla, camminavano in direzione opposta rispetto all’istituto, diretti verso un supermercato. Li hanno quindi seguiti e sono scesi nel parcheggio dove hanno trovato i due ragazzi in un angolo appartato. Alla vista delle divise i due avrebbero cercato invano di liberarsi della droga. Fermati, sono stati portati i caserma e poi riaffidati ai rispettivi genitori. Saranno segnalati all’autorità amministrativa.