Muggiò: incendio in un box e fumo per le scale, evacuato un palazzo

Attimi di tensione sabato sera a Muggiò in una palazzina di via Grandi per un incendio che si è sprigionato in un box al piano interrato. Sul posto si è reso necessario l’intervento di quattro squadre dei vigili del fuoco da Monza, Desio, Seregno.

L’allarme è stato lanciato dai residenti ai primi piani raggiunti dal fumo che aveva cominciato a salire dalla tromba delle scale. A fuoco un cumulo di materiale all’interno di un garage.

Muggiò: vigili del fuoco impegnati per un paio d’ore

Per la durata delle operazioni le abitazioni sono state evacuate e la strada è rimasta chiusa al traffico, mentre i vigili del fuoco hanno lavorato per un paio d’ore per spegnere, raffreddare e mettere in sicurezza l’area. Alla fine un caposquadra con la termocamera ha analizzato la situazione per verificare che tutto fosse spento e permettere di chiudere l’intervento.