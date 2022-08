I vigili del fuoco di Carate spengono un rogo in una casa a Casatenovo

I vigli del fuoco di Carate spengono un incendio in una villetta a Casatenovo. Intervento fuori Provincia per i pompieri brianzoli che martedì 16 agosto poco dopo mezzogiorno sono arrivati sul posto in via Vismara nel paese lecchese al confine con Besana.

I vigili del fuoco di Carate nel salotto

Secondo una prima ricostruzione sono stati i padroni di casa ad accorgersi di un intenso fumo proveniente dal soggiorno della villetta. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi e sul posto si sono portati le forze dell’ordine e quattro squadre dei vigili del fuoco di Lecco, Merate e proprio Carate, che è stata la prima equipe ad arrivare sul posto.

I vigili del fuoco di Carate e le cause al vaglio

In tutto c’è voluto circa un’ora per spegnere il rogo, mentre sono ancora al vaglio dei pompieri le cause dell’incendio. Fortunatamente non si sono registrati feriti ma solo danni a mobili e materiale di plastica all’interno dell’abitazione.

(articolo in aggiornamento)