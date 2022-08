Principio di incendio in un locale di Vedano al Lambro, per fortuna chiuso nel momento in cui è scattato l’allarme. In via Cesare Battisti, sulla provinciale Monza-Carate, sono state inviate l’autopompa da Monza e l’autopompa della distaccamento di Lissone. Al momento dell’intervento il locale era chiuso al pubblico.

Vedano al Lambro vigili del fuoco