Principio d’incendio in capannone a Carate Brianza: diversi mezzi sul posto

Intervento dei vigili del fuoco lunedì mattina a Carate Brianza nel capannone di una ditta di via del Dosso. Squadre del Comando brianzolo sul posto per un principio di incendio all’interno dell’attività produttiva.

Principio d’incendio in capannone: diversi mezzi dei vigili del fuoco inviati sul posto

Impegnate l’autopompa dei distaccamenti di Seregno e di Desio, l’autoscala della sede centrale di via Mauri, l’autobotte del distaccamento di Carate e il modulo di supporto del distaccamento di Lissone. Allertata in codice giallo anche un’ambulanza della Croce Brianca di Besana in Brianza.