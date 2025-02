Morte di Lorenzo Rovagnati: le indagini continuano con gli esperti, anche la terzogenita Sofia saluta il papà

C’è anche il nome di Sofia Rovagnati, la terzogenita che il papà Lorenzo e la mamma Federica Sironi stavano aspettando con gioia, a salutare insieme ai fratelli Paolo e Beatrice l’erede di 42 anni della famiglia brianzola dei salumi, morto nell’incidente aereo in provincia di Parma.

Morte di Lorenzo Rovagnati: le indagini e il consulente tecnico

Il funerale è venerdì 14 febbraio a Biassono. Intanto proseguono a tutto campo le indagini sulla tragedia che ha investito la famiglia dopo la scomparsa del co-amministratore delegato del Gruppo alimentare con base a Biassono. Guasto? Errore umano?

La Procura di Parma, attraverso i Carabinieri del Ris (insieme ai Vigili del fuoco), e l’Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo (Ansv) anche con l’ausilio di droni, stanno cercando di fare luce sulla tragedia che è costata la vita all’imprenditore a ai due piloti, il desiano Flavio Massa e Leonardo Italiano, che erano con lui a bordo dell’elicottero, un AgustaWestland AW109, precipitato nella tenuta di Casteguelfo, frazione di Noceto, nel Parmense, nel tardo pomeriggio di mercoledì 5 febbraio. È stato nominato il consulente tecnico Stefano Benassi, ex pilota e comandante aeronautico, che lavorerà sulla perizia.

Morte di Lorenzo Rovagnati: la ricostruzione dell’incidente

Il velivolo, diretto in Brianza, avrebbe percorso poche centinaia di metri prima di schiantarsi verticalmente al suolo, tra la nebbia. Proprio la scarsa visibilità potrebbe essere la causa di un eventuale errore umano. Nel punto dell’impatto e nell’intorno non ci sarebbero alberi o costruzioni contro i quali l’elicottero avrebbe potuto incocciare prima di cadere. Il pilota, sempre nel campo delle ipotesi, potrebbe essersi levato in volo confidando che ad altezze superiori la nebbia fosse meno fitta, salvo poi cambiare idea e tentare di tornare a terra ma qualcosa potrebbe essere andato storto.

Morte di Lorenzo Rovagnati: le ipotesi

Non è neppure esclusa l’ipotesi di un malore che potrebbe avere colpito il pilota stesso. Lo potrà eventualmente stabilire l’autopsia, eseguita lunedì, sulle tre vittime dell’incidente. Oppure la sciagura potrebbe essere stata causata da un guasto meccanico all’elicottero, i cui resti, come anche i telefoni cellulari di Rovagnati e dei piloti, che secondo notizie di Agenzia sarebbero stati recuperati dagli inquirenti, saranno sottoposti a analisi da parte di esperti incaricati dalla Autorità Giudiziaria.

Morte di Lorenzo Rovagnati: il 14 febbraio i funerali a Biassono

Intanto venerdì 14 febbraio, a Biassono, nel pomeriggio, alle 14.30, ci sarà l’ultimo saluto all’imprenditore nella chiesa di San Martino, nel paese in cui è cresciuto e che a poche ore dalla tragedia aveva indetto tre giorni di lutto cittadino. Un’altra giornata di lutto è prevista per il giorno delle esequie. Rovagnati sarà tumulato nel cimitero locale.