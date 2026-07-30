Monza Cronaca

Monza: ecco com’è stato curato il leone del ponte, le interviste

Un sopralluogo mercoledì mattina ha permesso di rivedere da vicino la statua del leone del ponte in centro a Monza: ecco com'è andata.
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Monza Leone ponte dei leoni sopralluogo
Monza Leone ponte dei leoni sopralluogo

Un sopralluogo mercoledì mattina ha permesso di rivedere da vicino la statua del leone del ponte in centro a Monza: il muso era stato vandalizzato da un petardo che gli era stato infilato in bocca da alcuni minorenni, oggi è ritornato bianchissimo alla sua figura originaria.
Entro gennaio 2027, a un anno dalla distruzione, anche gli altri tre leoni e i parapetti del ponte in centro a Monza torneranno al loro splendore. Ecco com’è stata curata la statua del leone. Le interviste, la notizia dei benefattori privati e l’aggiornamento da parte del sindaco sulle indagini.

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