Monza, week-end di celebrazioni per i 70 anni del liceo Frisi: “Questa è una scuola in cammino”

Un tuffo tra i ricordi per vecchi amici, compagni di classe, storici docenti, dirigenti e anche consigli per le nuove generazioni. Le celebrazioni del 70esimo del liceo Frisi di Monza si sono aperte venerdì 30 settembre in serata e continueranno sabato e domenica 1 e 2 ottobre. Ad aprire i festeggiamenti la dirigente Lucia Castellana, circondata da numerosi volti storici del liceo cittadino, dal suo predecessore Rodolfo Denti, alla storica vicepreside Biancamaria La Magini sino a Battistina, storica collaboratrice scolastica che ha visto crescere generazioni di studenti.

Monza, 70 anni del liceo Frisi: “Frisini si resta per sempre”

«Il nostro è un liceo che conserva l’impronta della tradizione– ha detto Castellana– ma ha saputo interpretare il proprio ruolo in questi settant’anni, seguendo i cambiamenti della società. Una scuola che, ha saputo incidere nel rinnovamento del territorio, è una scuola in cammino, che vive nella passione dei docenti, del personale scolastico e dei dirigenti che l’hanno gestita. Questa è una comunità educante che ha saputo affrontare anche i momenti più difficili e critici, in grado di proiettare speranza e fiducia». Come molti hanno detto e, la loro presenza l’ha confermato “frisini si resta per sempre” questa scuola è in grado di creare un vero e proprio senso di appartenenza che, anche a distanza di cinquant’anni, è ancora vivo e forte.

Monza, 70 anni del liceo Frisi: le testimonianze dei docenti

«Ho insegnato filosofia e storia in questa scuola per 26 anni, dodici dei quali nel ruolo di vicepreside– commenta La Magini– e, ancora oggi, ho dei ricordi indelebili, bellissimi. Molti ex alunni, ancora oggi, mi incontrano per strada mi salutano e hanno un buon ricordo e questo è meraviglioso». C’è anche chi, come Franco Isman, ricorda gli ultimi anni di scuola quando ancora il Frisi in via Sempione non c’era e le lezioni si svolgevano in Villa Reale. Molta l’emozione di ex frisini nel rivedersi giovani, sulle fotografie della mostra che è stata allestita ricordano l’assemblea del 1978, la stessa che molti ex professori hanno provato ritrovandosi e, anche, rivedendo vecchi alunni.

Monza, 70 anni del liceo Frisi: presenti assessori e il sindaco Pilotto

«Per nove anni ho avuto l’onore e onere di dirigere questa scuola– ricorda Rodolfo Denti, ex dirigente-. In quegli anni ho cercato di far passare un messaggio di scuola di qualità perché i ragazzi possano raggiungere il successo formativo, spero di essere riuscito a trasmetterlo». Per l’occasione presenti anche tanti nuovi assessori, da Marco Lamperti, ex studente del Frisi, a Carlo Abbà, non poteva mancare il sindaco Paolo Pilotto che, da “uomo di scuola” ha rimarcato alcuni aspetti. «La scuola è un luogo in cui si vive, si cresce, rappresenta un modo di essere. Una comunità educante, come detto dalla dirigente, basata sul rapporto di stima tra docenti e ragazzi, celebrare un compleanno così è anche una sfida per il futuro e la città è riconoscente del lavoro che quest’istituto ha fatto e continua a fare per una scuola di qualità».

Monza, 70 anni del liceo Frisi: teatro itinerante con Roveris

Tante le testimonianze proprio per i ragazzi di ex alunni che hanno avuto ruoli di rilievo dopo il percorso di studi. I festeggiamenti continuano sabato 1 ottobre, nel pomeriggio, con il teatro itinerante che coinvolge Chicco Roveris e gli alunni della scuola, in serata ci sarà il concerto di musica Pop Rock e un dj set. Mentre un gruppo di alunni, sotto la guida del professor Mariano Bottolini sono impegnati per dare nuova vita al “sottomarino” che giace nel cortile della scuola realizzando l’opera “Yellow submarine” come graffito commemorativo dell’evento. Domenica, nel pomeriggio, dalle 14, dibattiti, banchetti gastronomici, una caccia al tesoro, molto altro sino al concerto di chiusura con Sarabanda di Cederna. Sul sito della scuola www.frisimonza.edu.it tutti dettagli sugli eventi.