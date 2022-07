Orgoglio frisino, nasce il network per chi ha frequentato lo storico scientifico di Monza

A Monza un network riservato ai diplomati del liceo Frisi. Una piattaforma che aspira a essere il futuro Linkedln per chi ha frequentato lo storico scientifico monzese. Questo è Frisi Alumni. Frutto di un’idea di due ex alunni, Andrea Fumian, che ha terminato la triennale in Bocconi e sta frequentando il master of Science in International Management presso la Bristol Business School, e Daniele Frustaci, iscritto al corso Cloud & Data Security all’Its Rizzoli.

Frisi Alumni è il network per chi ha frequentato il liceo scientifico di Monza

«Frequentando il mondo universitario ci siamo resi conto quanto, per noi, fosse importante mantenere alto l’orgoglio frisino – dicono i due fondatori – anche dopo il liceo. Così, sulla scia anche delle difficoltà legate ai due anni di pandemia, abbiamo pensato a una piattaforma online che potesse mettere in contatto gli ex alunni per condividere esperienze personali in ambito educativo e lavorativo con il fine di arricchire le relazioni personali e professionali».

Una scommessa che ha visto la luce pochi mesi fa, il sito www.frisialumni.com, che già conta un gruppo di iscritti, circa una quarantina, una delegazione si è presentata “ufficialmente” nel corso della manifestazione Admo Run, il 10 giugno, con tanto di spilletta identificativa.

Frisi Alumni, la presentazione anche fuori da scuole nei giorni della maturità

«Abbiamo colto l’occasione dell’esame di Stato per farci conoscere – continuano Andrea e Daniele – siamo all’esterno della scuola ad aspettare i diplomati per presentarci e raccontare loro la nostra idea. È un progetto in divenire, lo sappiamo bene, ma ci crediamo fortemente».

La piattaforma è un ambiente informale, dedicato ai frisini che hanno voglia di riprendere i contatti con ex compagni di classe, riscoprire vecchi amici e, anche accedere a una rete sociale e professionale che può costituire una comoda opportunità di networking: un punto di riferimento per tessere e rafforzare relazioni che, chissà, potrebbero andare anche oltre.

Frisi Alumni, si è messo in contatto un diplomato negli anni ’80

“Insomma, da cosa nasce cosa”. Non solo, sono stati contattati anche da un ex alunno che si è diplomato negli anni ’80 incuriosito dall’idea. L’iscrizione alla piattaforma è gratuita, rivolta a chi vuole mantenere relazioni e scoprire anche quali possibilità professionali possono esserci al termine del percorso scolastico.

«Siamo consapevoli delle difficoltà da affrontare per far crescere il nostro sito – concludono – soprattutto sappiamo non essere semplice avvicinare utenti. La scommessa è proprio quella di risvegliare l’orgoglio che noi proviamo per il Frisi e, sappiamo, condiviso con molti altri studenti. Chiunque si iscriva può contribuire a migliorare le relazioni, oltre alle opportunità legate al nostro ambizioso progetto. La piattaforma è aperta a tutti i frisini sia chi vuole collaborare attivamente sia chi desideri solamente sentirsi parte della comunità senza impegno».