Metropolitana M5 a Monza: dal ministero altri 100 milioni di euro per gli extra costi

Cento milioni di euro dal ministero per le Infrastrutture, dieci milioni da Regione Lombardia e la volontà nuovamente espressa “di confermare tutte e 11 le fermate previste” per il prolungamento della metropolitana M5 a Monza. È l’esito, comunicato dal Mit in una nota, della seconda riunione convocata dal vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, “per dare impulso all’avvio delle attività“. Ne mancano all’appello ancora 489.

Metropolitana M5 a Monza: la nota del ministero

All’incontro, definito “molto collaborativo e costruttivo“, farà seguito un ulteriore approfondimento: “Passi in avanti, nell’ottica di una maggiore copertura economica – si legge nella nota – Da parte del MIT vi è la disponibilità, oltre ai 915 milioni di euro già stanziati, ad intervenire con altri 100 milioni di euro, arrivando quindi a oltre 1 miliardo per il territorio milanese“.

Metropolitana M5 a Monza: chi ha partecipato alla riunione

Hanno partecipato: il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei ministri, Alessandro Morelli, il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, l’assessore alle Infrastrutture ed Opere Pubbliche della Regione Lombardia, Claudia Terzi, il sindaco del Comune di Milano, Giuseppe Sala, il sindaco del Comune di Monza, Paolo Pilotto, il sindaco del Comune di Cinisello Balsamo, Giacomo Ghilardi e il sindaco del Comune di Sesto San Giovanni, Roberto Di Stefano, insieme ai tecnici del MIT e degli enti coinvolti.