Monza: venerdì a Cederna i funerali di Suor Adelia, investita in via Borsa

Si svolgerà venerdì 18 novembre, alle 10, nella chiesa di Cederna a Monza, il funerale di suor Adelia.

Tutto il quartiere si stringerà intorno alla comunità delle suore francescane, per dare l’ultimo saluto alla religiosa, volto molto conosciuto della comunità parrocchiale

Monza: venerdì a Cederna i funerali di Suor Adelia, diversi giorni per il nulla osta dopo l’incidente

La donna, 68 anni, era stata investita il 7 novembre da un’auto, mentre attraversava via Borsa. Un incidente che ha sconvolto un intero quartiere, che fin da subito ha deciso di ritrovarsi per pregare per la suora, ricoverata all’ospedale San Gerardo.

Le condizioni della suora erano apparse immediatamente gravissime. È deceduta dopo tre giorni di agonia, il 10 novembre. Si è dovuto però attendere diversi giorni prima di poter avere il nulla osta per la cerimonia funebre. Sono infatti ancora in corso le indagini da parte della Polizia locale, intervenuta sul posto per i rilievi insieme al personale paramedico del 118.

Monza: venerdì a Cederna i funerali di Suor Adelia, indagini sulla dinamica

Stando alle prime ricostruzioni la religiosa si trovava intorno alle 9.30 all’incrocio tra le vie Borsa e Cederna quando un’auto guidata da un settantaduenne di Brugherio l’ha travolta mentre attraversava la strada.

Monza: venerdì a Cederna i funerali di Suor Adelia, celebre don Enrico Marelli

A celebrare la cerimonia funebre venerdì 18 novembre sarà il parroco della comunità pastorale San Francesco, don Enrico Marelli, che insieme a tutta la parrocchia non ha mai smesso di pregare per suor Adelia. Accanto a lei anche la superiora della comunità delle suore francescane Missionarie di Gesù Bambino, suor Lucilla, che ha partecipato, insieme a molti fedeli, ai momenti di preghiera organizzati spontaneamente nei giorni scorsi: il rosario online pregato nel giorno stesso dell’incidente e la messa, celebrata sempre a Cederna, la mattina seguente.