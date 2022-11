Monza, suora di 68 anni travolta da un’auto in via Borsa: è in prognosi riservata

Una suora di 68 anni è stata trasportata all’ospedale San Gerardo di Monza dove versa in prognosi riservata dopo essere stata investita da un’auto, nella mattinata di lunedì 7 novembre, in via Borsa, nel capoluogo brianzolo. L’incidente è accaduto alle 9.35 all’intersezione con via Cederna.

Suora travolta da un’auto guidata da un brugherese a Monza, in corso la ricostruzione dell’accaduto

Secondo quanto fin qui ricostruito dalla Polizia locale una Fiat Panda condotta da un uomo di 72 anni residente a Brugherio ha travolto la religiosa di 68 anni residente a Monza. Il pedone si trova attualmente ricoverato in prognosi riservata presso l’ospedale San Gerardo di Monza. Sono in corso gli accertamenti diritto finalizzati ad appurare la dinamica dei fatti.