Brugherio, pedoni investiti (anche una 12enne): è caccia al pirata della strada

Quella appena trascorsa è stata una settimana poco fortunata, o per meglio dire decisamente infelice per due pedoni di Brugherio, una studentessa di dodici anni e una quarantasettenne, finiti in ospedale in condizioni che a quanto ci è dato sapere, non sembrano essere gravi, ed un automobilista ricercato dalla Polizia Locale per omesso soccorso.

Lunedì a Brugherio investita una studentessa di 12 anni davanti a scuola

La settimana nera ha avuto inizio lunedì 26 settembre, quando intorno alle otto del mattino una studentessa 12enne residente a Brugherio si apprestava ad attraversare la strada per entrare alla scuola media Kennedy quando è stata travolta da una Nissan Micra con al volante una quarantacinquenne di Brugherio. Sul posto. oltre alla pattuglia della Polizia Municipale, un’ambulanza del 118 nonché l’auto medica. La 12enne, trasportata in codice giallo all’ospedale Niguarda di Milano, ha riportato lesioni che hanno richiesto un rapido intervento ma non risulta essere in pericolo di vita. La dinamica è al vaglio.

Investito un 47enne in via Monza: caccia all’auto pirata

Mercoledì 28 settembre un altro pedone è stato invece investito all’altezza di via Monza 57: si tratta di un carugatese di 47 anni trasportato da un’ambulanza del 118 al Policlinico di Monza in codice verde. Il conducente dell’automobile si è dileguato non prestando soccorso all’uomo ferito. Sono in corso le indagini che mirano ad individuare il responsabile, anche grazie all’ausilio dalle telecamere di videosorveglianza. Le ricerche però sono rese difficoltose anche a causa dell’intervallo di tempo trascorso, ben due ore, tra l’accaduto e la denuncia del pedone alle autorità. Gli agenti invitano coloro che avessero assistito ai fatti e volessero fornire nuovi elementi, a recarsi presso il comando dei vigili.