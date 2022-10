Lissone: ciclista investito in via Garibaldi, in ospedale in codice rosso

Un uomo di 80 anni è stato trasportato in ospedale a Monza in condizioni gravi dopo essere stato investito mentre viaggiava in bicicletta a Lissone. È successo in via Garibaldi intorno alle 15 di giovedì 27 ottobre.

Lissone: 80 anni, in codice rosso con trauma cranico e al volto

Sul posto, in zona centrale, sono intervenuti automedica, ambulanza e Polizia Locale. Secondo quanto riferito da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) è stato trasferito in codice rosso al San Gerardo con trauma cranico e trauma al volto.