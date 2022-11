Bernareggio: morta una ciclista 63enne travolta da un’auto in via Roma

Un’altra vittima della strada in Brianza dopo il decesso del pedone 90enne a Monza e del motociclista trentenne a Vedano al Lambro. A perdere la vita, a Bernareggio, è stata una donna di 63 anni che mercoledì 2 novembre nel pomeriggio, attorno alle 17, mentre transitava in via Roma, all’altezza del civico 73, è stata travolta da un’auto.

Bernareggio, morta una ciclista 63enne: la dinamica della tragedia

Secondo quanto ricostruito, procede la Polizia locale, la donna stava attraversando via Roma per immettersi in una stradina perpendicolare quando è stata falciata dalla vettura, proveniente da Verderio. Sul posto, oltre ai carabinieri e alla polizia locale, si è portato personale paramedico inviato dal 118 con una ambulanza e una automedica: la donna, portata in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza, è deceduta.