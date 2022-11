Ceriano Laghetto: incidente tra autobus di linea e un’auto, due feriti

Momenti di paura nel pomeriggio di mercoledì 2 novembre a Ceriano Laghetto per un incidente stradale che ha coinvolto un autobus di linea e un’auto. Due i feriti, nessuno in pericolo di vita. È successo in via Milano poco prima delle 15.30: per motivi in corso di accertamento, l’autobus di linea fuori servizio e l’auto si sono scontrate.

Le due persone alla guida, un uomo di 47 anni e una donna di 58, sono stati trasportati in ospedale in codice verde a Saronno e in codice giallo al San Gerardo di Monza.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Cesano Maderno e i vigili del fuoco di Desio. Per il tempo dei soccorsi è stato necessario sospendere la circolazione, ripresa poco più tardi.