Monza, Cederna prega per suor Adelia investita in via Borsa

Un intero quartiere si stringe intorno a suor Adelia, la religiosa francescana di 68 anni investita da un’auto lunedì 7 novembre in via Borsa, a Monza.

Monza, Cederna prega per suor Adelia: i fedeli hanno anticipato il rosario del mercoledì

Appena la notizia si è diffusa la comunità parrocchiale di Cederna, dove la suora è molto conosciuta e dove le francescane hanno operato per decenni all’oratorio e nella scuola dell’infanzia, ha deciso spontaneamente di organizzare un momento di preghiera per sentirsi più vicini alla suora, ancora ricoverata in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Gerardo.

«Da tempo siamo soliti trovarci online a pregare il rosario tutti insieme il mercoledì sera – spiegano i parrocchiani – Per questa settimana abbiamo voluto anticipare il nostro incontro per poter pregare tutti insieme per la nostra cara suor Adelia».

Monza, Cederna prega per suor Adelia: una trentina di persone per lei

Una trentina le persone che poco dopo le 21 del 7 novembre si sono collegate utilizzando la piattaforma Meet per ritrovarsi a pregare per la vita della suora.

«Abbiamo condiviso questo spazio di preghiera allargato per portare nel cuore suor Adelia e starle vicino attraverso la preghiera, e portare la nostra vicinanza anche alle altre consorelle francescane».

Monza, Cederna prega per suor Adelia: martedì alle 8 la messa con don Enrico Marelli

Un’iniziativa nata spontaneamente e all’ultimo momento, come segno di affetto e cura verso suor Adelia. Sempre per lei anche la messa delle 8 di martedì 8 novembre nella chiesa parrocchiale Sacra Famiglia di Cederna, celebrata dal parroco don Enrico Marelli.