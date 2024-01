Non si ferma l’ondata di affetto e solidarietà dopo la scomparsa di Marta Roncoroni, la 15enne di Monza morta alla fine di dicembre dopo oltre un mese di ricovero in ospedale.

Monza: uno stage benefico di ginnastica acrobatica dedicato a Marta Roncoroni, aperto a tutti con tre livelli tecnici

La nuova occasione per ricordarla aiutando gli altri è domenica 28 gennaio, dalle 9.30 alle 12.30, quando si terranno delle lezioni di acrobatica a lei dedicate. L’evento sarà aperto alla cittadinanza e ogni lezione durerà un’ora; tre livelli tecnici: la prima ora il corso base, la seconda ora il corso intermedio e la terza ora il corso avanzato. L’offerta minima da donare sarà di 10 euro. La palestra della scuola Citterio ospiterà l’evento organizzato dalla società sportiva Nintai Brianza.

Monza: uno stage benefico di ginnastica acrobatica dedicato a Marta Roncoroni, con le istruttrici Tiziana Maresca e Arianna Tormento

«Mi sono chiesta come potessi rendermi utile» racconta Tiziana Maresca, insegnante di acrobatica di Marta: «La conoscevo da quando aveva 7 anni e ho pensato di poter dare il mio contributo organizzando uno stage aperto al pubblico». Le insegnanti che terranno le lezioni sono, infatti, Tiziana Maresca e Arianna Tormento e verranno aiutate da alcuni ragazzi del corso avanzato di acrobatica, che assisteranno gli iscritti.

Monza: uno stage benefico di ginnastica acrobatica dedicato a Marta Roncoroni, il ricordo dell’amica

«L’ultima volta che l’ho vista – racconta Cecilia Santopietro, compagna di acrobatica – è stato poco prima che andasse in ospedale. Quel giorno non stava bene, aveva mal di testa ed era andata via prima della fine della lezione». Infatti Marta, il 10 novembre, dopo essere andata a casa, era corsa all’ospedale San Gerardo, dove poco dopo sarebbe stata ricoverata nel reparto di terapia intensiva neurochirurgica. Solo lì è stato scoperto un aneurisma provocato da un tumore che non sapeva di avere.

Monza: uno stage benefico di ginnastica acrobatica dedicato a Marta Roncoroni, la raccolta fondi aperta dei genitori ha raggiunto 163mila euro

I genitori, nonostante il momento terrificante, hanno deciso di aprire una raccolta fondi su gofundme.com intitolata “Marta per la Rianimazione Neurochirurgica di Monza”. A oggi sono stati raccolti più di 163mila euro, che verranno donati all’ospedale San Gerardo.