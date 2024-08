Nel giro di qualche settimana in otto punti di Monza saranno installate undici nuove telecamere: l’intervento, che costerà al Comune poco meno di 100.000 euro, è previsto dal progetto “Monza sicura, viva, attrattiva” con cui nell’estate del 2022 l’amministrazione Pilotto ha partecipato al bando regionale a sostegno dei distretti urbani del commercio. Il Pirellone ha cofinanziato la riqualificazione di piazza Walter Bonatti, avviata a metà luglio, e stanziato contributi a fondo perduto per le attività e i neo imprenditori intenzionati a rendere più sostenibili i loro negozi, ad adeguare gli impianti elettrici, di condizionamento e di riscaldamento, a installare insegne munite di fotocellule per la rilevazione delle presenze che si illuminino al passaggio di persone negli orari di chiusura.

Monza: undici nuove telecamere in arrivo dal centro alle periferie, «obiettivo 200 entro dicembre e 250 a fine 2025»

Le nuove telecamere saranno posate in punti particolarmente critici, sia in centro che nelle aree semiperiferiche, in modo da aumentare la sicurezza delle persone: «Stiamo facendo in modo di superare i duecento impianti di videosorveglianza entro dicembre – afferma l’assessore al Commercio Carlo Abbà – per arrivare a oltre 250 entro la fine del 2025».

Il presidio del territorio, sono convinti in Comune, è fondamentale per favorire l’attrattività delle attività commerciali tanto quanto la creazione di spazi di socialità come dovrebbe accadere in piazza Bonatti dove al termine dei lavori, previsto per l’autunno, sarà possibile impiantare strutture temporanee al servizio di bar e locali.