Monza, le proposte dei cittadini per via Buonarroti dopo quelle per piazza Bonatti: auto pericolose e marciapiedi

Un sogno chiamato meridiana. Un orologio solare per abbellire la piazza e favorire la socializzazione. In piazza Bonatti a Monza sono iniziati i lavori di riqualificazione. Opere che la Consulta di quartiere San Donato Regina Pacis aveva richiesto raccogliendo i pareri dei residenti.

«Un nostro desiderio – sottolinea il coordinatore Giuseppe Bellani – sarebbe quello di poter realizzare anche una meridiana. Uno strumento che avrebbe costi contenuti e che, oltre a essere un elemento di pregio, sarebbe molto utile per illustrare ai bambini delle scuole vicine come misurare il tempo. Sono convinto, però, che una meridiana sarebbe molto apprezzata anche dagli adulti».

Monza, le proposte per via Buonarroti dopo piazza Bonatti: la segnaletica vicino alle scuole

La Consulta ha offerto al Comune alcuni spunti per il progetto di riqualificazione di via Buonarroti, nel tratto che va dal supermercato in direzione Brugherio. I residenti hanno sottolineato l’eccessiva velocità di alcuni veicoli. A questo proposito è già stata collocata la segnaletica nella vicinanza delle scuole che richiama al limite di velocità a 30 km orari e, a breve, è prevista l’installazione di due dossi dissuasori della velocità. In alcuni punti del quartiere (come nelle vicinanze del Centro civico e del supermercato) sono state collocate rastrelliere per le biciclette.

«Abbiamo fatto presente – riprende il coordinatore – anche la necessità di rifare i marciapiedi lungo la via Buonarroti mentre in via Foscolo sono stati previsti lavori di asfaltatura. Uno dei punti più disagiati si trova di fronte a un’autoconcessionaria dove, quando piove, si formano dei notevoli ristagni d’acqua».

Sempre lungo la strada che conduce al cimitero non mancano auto parcheggiate in modo scorretto che impediscono la giusta visibilità ad altri automobilisti.