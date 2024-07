Monza, piazza Bonatti cambia volto: «Maggior comfort e sicurezza»

Nuovi arredi urbani, panchine, piante e pensiline ombreggianti per piazza Bonatti a Monza. I lavori di riqualificazione sono iniziati e il progetto approvato dalla Giunta risponde anche a una richiesta arrivata dalla Consulta del quartiere San Donato Regina Pacis formulata con un’indagine online tra i residenti e i frequentatori del luogo. La durata prevista è di tre mesi.

Monza, piazza Bonatti cambia volto: aiuole, vasche verdi e pensiline per l’ombra

«La nuova piazza – spiega l’assessore all’Ambiente Giada Turato – garantirà ai cittadini uno spazio che offre maggior comfort, più sicurezza e un maggior numero di posti a sedere all’ombra, il tutto attraverso la piantumazione di nuovo verde e l’utilizzo di materiali d’alto livello di resistenza e durabilità».

Previsti elementi di arredo urbano che si integrano nel verde, “innestandosi nella attuale morfologia della piazza, senza alterarne l’impianto complessivo”: nuove aiuole “grazie alla parziale rimozione della pavimentazione in cubetti e lastre di porfido e dei massetti e sottofondi in cemento corrispondenti”; la realizzazione di vasche che ospiteranno alberi e verde al proprio interno, panchine e pensiline per l’ombra posizionate nei varchi tra le nuove aiuole. Le sedute saranno invece posizionate lungo il perimetro delle aiuole.

Monza, piazza Bonatti cambia volto: sistemi di luce a led per integrare l’illuminazione

Saranno installati anche sistemi di luce a led ad integrazione dell’illuminazione pubblica esistente durante le ore serali.

Monza piazza Bonatti

Monza, piazza Bonatti cambia volto: vitalità commerciale e partecipazione

L’intervento permetterà di definire anche “ambiti di sosta e aree in cui sarà possibile realizzare strutture temporanee volte alla somministrazione di cibo e bevande”.

«Piazza Bonatti cambierà volto e potrà così aumentare la propria attrattività e socialità, offrendo al contempo numerosi spazi per attività commerciali e non solo che si integreranno con la rinnovata vitalità della piazza», continua l’assessore al Commercio Carlo Abbà

Mentre per l’assessore alla Partecipazione Andreina Fumagalli «rinnovare una piazza è sempre una buona notizia. In futuro avremo bisogno di Consulta e cittadinanza per realizzare tutte le attività necessarie a renderla viva. Un bellissimo spazio vuoto resta uno spazio vuoto, e per riempirlo l’amministrazione deve lavorare fianco a fianco con i cittadini». L’intervento ha un valore complessivo di 180.000 euro finanziati con i fondi del bilancio comunale destinati ai “distretti dell’attrattività turistico commerciale”.