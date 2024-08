Limbiate, distrutta la porta dello Spi Cgil, è un atto vandalico?

Danni alla sede Spi Cgil a Limbiate: ignoti mandano in frantumi la porta d’ingresso in vetro. Potrebbe esserci un atto di vandalismo dietro l’episodio verificatosi nel tardo pomeriggio di venerdì 9 agosto in piazza Aldo Moro dove ha sede il sindacato pensionati di Limbiate. “Abbiamo ritrovato il vetro in frantumi e presumiamo possa essere stato un atto di vandalismo – spiega il referente Pierluigi Pecora- sappiamo che da tempo in piazza Aldo Moro si radunano gruppi di ragazzi che giocano a pallone. Sta di fatto che dopo essere intervenuti per collocare un pannello in sostituzione del vetro rotto, nella nottata di venerdì 9 agosto abbiamo dovuto registrare un altro danneggiamento alla stessa porta d’ingresso”.

Limbiate, distrutta la porta dello Spi Cgil e la denuncia del sindacato

Lo Spi Cgil che aveva segnalato alla Polizia locale di Limbiate il danno alla vetrata ha quindi deciso di sporgere denuncia ai carabinieri. Contro ignoti, al momento. La zona della piazza è sorvegliata dall’occhio elettronico. “A quanto ci risulta le telecamere installate in piazza Aldo Moro non sono funzionanti– conclude Pecora che tuttavia non esclude di chiarire la situazione con gli amministratori comunali di Limbiate, subito dopo la pausa ferragostana, per cercare di risalire agli autori del gesto.