Monza, un forte rumore e gli si accosta un’Audi blu: anziano si allontana ed evita la probabile truffa

Un rumore molto forte contro la parte bassa della macchina, poi una Audi A3 di colore blu che si accosta «Si fermi ha un pezzo di plastica attaccato alla ruota». Tentativo di truffa del tutto inedito, quello subito da un monzese 88enne che però non ha fermato la macchina ed è andato via, costringendo il malintenzionato a desistere. L’episodio, dalle caratteristiche singolari, si è verificato nei giorni scorsi alla periferia ovest di Monza in via della Taccona: il pensionato stava procedendo a bordo della sua macchina quando, all’altezza dell’ingresso dell’Istituto scolastico Padre di Francia, ha sentito un forte colpo provenire dalla parte bassa del veicolo.

Monza, i probabile tentativo di truffa alla Taccona di Muggiò

Pochi istanti e gli si è affiancata la Audi, condotta da un 40enne, forse straniero, che gli ha gridato di fermarsi perché aveva un oggetto in plastica incastrato sotto la carrozzeria. L’uomo ha proseguito senza rallentare mentre l’Audi gli sarebbe stata dietro per qualche decina di metri per poi sparire dalla vista. «Non è la prima volta che mi capitano tentativi del genere – commenta il pensionato 88enne – Gli ho detto “Andiamo dai carabinieri” e ha immediatamente desistito. Purtroppo gli anziani sono continuamente vittime di questi tentativi di raggiro: per me è la quarta volta in poco tempo. Spero che la mia esperienza serva ad altri per tenersi lontani da questi malintenzionati», che studiano attentamente le proprie vittime prima di tentare l’approccio. Una storia a lieto fine questa, visto che la carrozzeria non ha riportato danni, che avrebbe potuto avere esiti ben più pesanti. Per il portafogli e non solo, del brillante pensionato dimostratosi molto sveglio.