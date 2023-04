Tentata truffa a Monza, cerca di acquistare il Rolex con banconote false: denuncia e foglio di via

Ha cercato di acquistare un orologio Rolex con banconote false, talmente false da avere stampata la scritta “facsimile”. È stato bloccato dalla polizia di Stato, chiamata dallo stesso truffato, un francese di 27 anni protagonista del maldestro tentativo. Tutto è successo nel primo pomeriggio di martedì 4 aprile nei pressi della stazione ferroviaria di Monza.

Tentata truffa a Monza, al venditore una busta bianca e la richiesta di controllare il contenuto nei bagni della stazione

Monza banconote false

L’acquirente e il venditore si erano accordati via Facebook per un orologio Rolex, modello DateJust, che nuovo sul mercato ha un valore di oltre 7mila euro.

Al momento dell’incontro il francese 27enne avrebbe chiesto di controllare l’orologio, indossandolo e passando una busta bianca al venditore di 33 anni con la raccomandazione di controllarne il contenuto nei bagni della stazione.

Il venditore si è insospettito e proprio nel tentativo di far vedere il denaro aprendo velocemente la busta il francese ha fatto scoprire la truffa. Smascherato è quindi fuggito in direzione della stazione ferroviaria ma è stato bloccato dalla volante della polizia intervenuta proprio su richiesta del truffato che al telefono ha dato anche l’identikit del fuggitivo.

Tentata truffa a Monza, 40 banconote da 200 euro con la scritta “facsimile”

Gli agenti nella tasca dei pantaloni hanno ritrovato una busta con 40 banconote da 200 euro di colore giallo con la dicitura “facsimile”. L’uomo è stato denunciato per tentata truffa, la Questura ha emesso il Foglio di Via Obbligatorio dal Comune di Monza per un totale di 2 anni e ha disposto l’allontanamento di cittadino comunitario dal territorio nazionale.