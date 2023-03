Monza, tre consulte alleate: ciclabili e zone 30 per mobilità e sicurezza

Una ciclabile che unisca i tronconi già esistenti nei quartieri di Triante, San Fruttuoso e San Carlo – San Giuseppe di Monza. Ma non solo. L’introduzione di zone 30 (previste dal nuovo codice della strada) in alcuni punti strategici dei tre rioni.

È quanto emerso (e desiderato) dalle consulte dei quattro quartieri, che insieme hanno costituito un tavolo comune dedicato proprio ai temi della mobilità sostenibile, a partire dall’introduzione, magari in maniera sperimentale, delle prime strade ciclabili nei tre quartieri.

Monza, tre consulte alleate: progetto da discutere il 15 marzo

«Attraverso l’ascolto delle tre consulte e la raccolta delle indicazioni arrivate direttamente dai cittadini, siamo riusciti a individuare un percorso ciclabile che vorremmo unisse i nostri tre quartieri – spiega Pantaleo Troja, coordinatore della consulta di Triante – Il progetto sarà di nuovo discusso durante la riunione che si svolgerà il prossimo 15 marzo alla consulta di San Carlo – San Giuseppe, e poi definiremo un documento comune che sarà presentato all’assessore alla Mobilità, Giada Turato».

Monza, tre consulte alleate: proposta assemblea pubblica

L’idea delle tre consulte è quella di proporre un’assemblea pubblica, alla presenza dell’assessore Turato e di Andreina Fumagalli, assessore alla Partecipazione, per illustrare ufficialmente il progetto.

«Tramite sopralluoghi fatti direttamente nei tre quartieri abbiamo individuato le vie che maggiormente potrebbero essere coinvolte nel progetto delle zone 30 – ha aggiunto Troja – ma abbiamo anche cercato di unire i tanti tronconi di ciclabile che si trovano nei nostri quartieri ma che oggi non sono collegati adeguatamente».

Monza, tre consulte alleate: progetto di partecipazione

Un progetto di partecipazione nato e sviluppato dal basso, attraverso il contributo effettivo dei cittadini e di Fiab Monza in Bici. Un’idea che piace all’amministrazione che ha già previsto l’introduzione di zone 30 all’interno del Pums.

«Su questo tema erano già state fatte diverse riflessioni negli anni passati – ha spiegato Turato –Ripartiamo da quelle considerazioni per elaborare un piano che sia coordinato con la società di consulenza che sta seguendo questo servizio. Ovviamente i desiderata dei cittadini andranno verificati alla luce della compatibilità con il documento del Pums, ma anche in previsione delle inevitabili modifiche alla mobilità che porterà l’avvento della metropolitana».

Monza, tre consulte alleate: l’idea dei cittadini

Per ora quindi il progetto, nato dal basso dai cittadini di Triante, San Fruttuoso e San Carlo – San Giuseppe aspetta di essere presentato pubblicamente alla città, probabilmente già entro la fine del mese. «Vorremmo anche organizzare alcuni eventi periodici aperti ai cittadini. L’idea è quella di organizzare dei sopralluoghi lungo quell’itinerario che abbiamo già identificato, e che, una volta realizzato, potrebbe collegare in piena sicurezza i tre quartieri grazie a un’unica pista ciclabile», continua il coordinatore della consulta di Triante.

Il progetto ideato dal tavolo di coordinamento delle consulte prevede anche alcune proposte di educazione stradale e inclusione. «Vorremmo riuscire a coinvolgere in queste uscite anche cittadini diversamente abili, per consentire davvero a tutti di attraversare in sicurezza i nostri quartieri».