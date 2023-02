Monza, telecamere e indagini: ancora multa e denuncia per abbandono rifiuti

Continua l’attività di controllo della polizia locale di Monza sull’abbandono di rifiuti nella periferia della città. E dopo le 94 sanzioni del 2022, il bilancio dell’attività delle telecamere di videosorveglianza si è aggiornato con un’altra sanzione e una denuncia (che salgono a tre).

Monza, telecamere e indagini: denuncia per una impresa di Lodi

Gli agenti hanno indagato sul confine con Cinisello Balsamo. Una impresa edile di Lodi è stata denunciata per trasporto non autorizzato e successivo abbandono di rifiuti della propria attività, consistenti in materiale di risulta e imballaggi. Gli agenti sono risaliti ai responsanbili grazie a etichette sugli imballaggi e a documenti abbandonati tra il materiale. Prevista ammenda fino a 26mila euro.

Monza, multa per abbandono di sacchi

Multa per una persona che, dopo aver accostato il veicolo a bordo strada, ha gettato a terra due sacchi voluminosi di rifiuti urbani.