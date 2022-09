Monza, svincolo di viale Elvezia della Valassina chiuso per lavori: il traffico invade Lissone e Muggiò

Svincolo di viale Elvezia chiuso per lavori, in direzione Lecco, a Monza, e la conseguenza è prevedibile: code. Auto incolonnate verso Lissone e poi in direzione Muggiò nella giornata di lunedì 5 settembre. Operai stanno da qualche giorno sistemando e barriere metalliche della Statale. Lunedì è toccato a quelle dello svincolo, occupato dagli operai al lavoro e da due camion muniti di gru per la movimentazione dei materiali.

Monza, svincolo viale Elvezia chiuso: lo sfogo di un lettore

Una situazione, quella dei cantieri sulla Valassina, che ha fatto arrabbiare e non poco un lettore del cittadinomb.it (e non solo lui si immagina): “A metà giugno gli ingressi in ss36 erano bloccati e ancora oggi il 5 di settembre chiudono gli ingressi in maniera random senza nessun preavviso…. – scrive – Oggi oltretutto è il primo giorno di vera ripresa per i lavoratori con il traffico ti risulta già di suo essere il doppio rispetto alla scorsa settimana!! Ma è possibile che dopo 3 mesi questi 5 km di ss36 abbiano ancora un bisogno di asfaltatura??“. A corredo dello “sfogo” ha anche allegato al messaggio lo screenshot dell’articolo del cittadinomb.it che annunciava i lavori, nel giugno scorso.