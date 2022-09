Statale 36: chiamate per un incendio, ma il fumo era polvere

Diverse telefonate dalla Statale 36 di automobilisti allarmati per aver visto del fumo all’altezza dell’uscita Lissone. E una squadra dei vigili del fuoco di Desio inviata sul posto per verificare la situazione: oltre mezzora di ricerche in strada e tra le aziende non hanno dato indicazioni sul fronte incendi, ma hanno permesso di svelare l’arcano: è stato un falso allarme.

Statale 36: decine di chiamate, era una nuvola di polvere

Il “fumo” avvistato dalla superstrada altro non era che la polvere sollevata dai camion in manovra in una cava privata che si trova poco lontano. Un nuvolone che da lontano è stata scambiata per un pericolo.