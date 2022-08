Monza, somministrazione alcolici: sanzioni fino a 500 euro a due locali

Venti persone controllate, di cui due con precedenti di polizia, di età compresa tra i 18 ed i 30 anni e due locali pubblici sanzionati (308 e 500 euro) per aver violato rispettivamente la Legge Regionale sul commercio degli alcolici e il regolamento di polizia urbana inerente il consumo di bevande alcooliche. Si tratta dell’esito dei controlli effettuati – nella notte tra sabato 30 e domenica 31 luglio – da personale della Questura di Monza e della Brianza insieme alla Polizia Locale, a Monza, in particolare nella zona della “movida”.

Controlli di personale della Questura e Polizia locale a Monza: multati anche due avventori

Hanno interessato le aree di piazza San Paolo, piazza Carrobiolo, piazza Garibaldi, piazza Roma, largo Mazzini, via Bergamo, Passerella dei Mercati e vicolo Molini: gli equipaggi hanno sottoposto a verifiche amministrative 6 locali, di cui due sono stati sanzionati. Nel corso dei controlli sono stati sanzionati anche due avventori intenti a consumare bevande alcoliche in luogo pubblico, in violazione del Regolamento di Polizia Urbana, elevando sanzioni pari a 200 euro ciascuno. Analoghi servizi – fanno sapere dalla Questura – continueranno nelle prossime settimane.