Monza, seconda mossa dell’assessore Moccia: pattuglione serale contro malamovida e prostituzione

Dopo l’introduzione delle pattuglie appiedate, il nuovo assessore comunale alla sicurezza Ambrogio Moccia ha dato impulso alla Polizia locale per dare il la a un servizio mirato al contrasto della malamovida, prostituzione e guida in stato di ebbrezza. Nella serata del 22 luglio, fino alla notte, sono stati impegnati otto agenti che hanno pattugliato le vie del centro, soprattutto quelle della movida.

Ambrogio Moccia è assessore a Polizia locale, Protezione civile, Legalità e sicurezza, trasparenza e antimafia

Pattuglione della Polizia locale a Monza su impulso dell’assessore: le violazioni accertate

Particolare attenzione è stata posta al contrasto della vendita di alcool ai minori e alla consumazione di alcol su suolo pubblico: accertate 9 violazioni. L’ attività di controllo in periferia, per il contrasto del fenomeno della prostituzione a San Fruttuoso e Cederna con 11 violazioni. Infine, nell’ambito dei controlli di polizia stradale sono stati denunciati due conducenti per guida in stato di ebbrezza alcolica.