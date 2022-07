Monza, prima mossa del neo assessore Moccia: Polizia locale a piedi nelle aree sensibili

Prima mossa del neo assessore alla sicurezza e alla Polizia locale della nuova giunta di centrosinistra di Monza. Ambrogio Moccia ha attivato servizi di pattugliamento e presidio “dinamico” del capoluogo, pattuglie del Comando di via Marsala agli ordini di Pietro Curcio appiedate e dislocate sulle aree sensibili a partire dalla zona della stazione ferroviaria di via Arosio e in corso Milano.

La pattuglia a piedi in centro città

Una presenza che di per sé funge da deterrente per chi intenda delinquere o compiere atti vandalici che ha l’obiettivo di garantire la civile vivibilità e la sicurezza dei cittadini.