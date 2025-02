Il tunnel che la Serravalle costruirà a Monza a Sant’Alessandro per potenziare lo snodo di San Rocco della tangenziale Nord sarà completamente interrato: è uno degli elementi più rilevanti della variante al progetto depositata dalla società al ministero dell’Ambiente nell’ambito della procedura di valutazione dell’impatto ambientale.

Monza, Sant’Alessandro: il tunnel di Serravalle sarà interrato, il nuovo disegno dopo le osservazioni

Il nuovo disegno accoglie alcune delle osservazioni elaborate dal Comune sulla base delle richieste del comitato degli abitanti delle vie Gentili, Talete e Aristotele che da un paio di anni denuncia l’impatto dell’opera sul quartiere: i settanta metri a cielo aperto della bretella nelle vicinanze della scuola Pertini di via Gentili, affermano i residenti, avrebbero peggiorato la vivibilità del rione, aumentato il tasso di inquinamento e messo a rischio la sicurezza della viabilità locale. Con il nuovo disegno, oltre a prevedere l’interramento completo della galleria lunga circa 400 metri, la Serravalle ha modificato il percorso allontanandolo dalle abitazioni in modo da evitare le interferenze con i servizi pubblici interrati e ha previsto lo spostamento del pozzo di via Gentili che sarà effettuato da Brianzacque. Tutte le aree, secondo i tecnici, saranno accessibili durante i lavori.

Monza, Sant’Alessandro: il tunnel di Serravalle sarà interrato, l’attesa per il via libera del ministero

«Ringrazio i tecnici di Milano Serravalle – dichiara il sindaco Paolo Pilotto – per lo sforzo di revisione progettuale messo in campo che ha integrato le osservazioni maturate grazie alla proficua interlocuzione con tutti i soggetti coinvolti, a partire dall’ascolto delle preoccupazioni dei cittadini in stretta collaborazione con Monza Mobilità».

Ora il progetto dovrà ottenere il via libero del ministero: il potenziamento dello svincolo di San Rocco, cofinanziato dalla Regione con 40 milioni di euro, pianificato per alleggerire il traffico, diminuire i tempi di percorrenza e potenziare la viabilità tra l’interconnessione tra l’A4, la Tangenziale Nord e la Valassina, era inserito tra quelli connessi alle Olimpiadi di Milano-Cortina del 2026: proprio sui ritardi nella realizzazione hanno puntato i residenti nel chiedere le modifiche. Il comitato, oltre allo spostamento verso sud della galleria e la sua copertura integrale, ha chiesto la possibilità di accedere al tunnel non solo per chi proviene dall’autostrada ma anche da chi arriva da via Marconi e il mantenimento dello svincolo della tangenziale Nord di via Borgazzi. La chiusura di quest’ultimo, infatti, costringerebbe gli abitanti di Sant’Alessandro ad allungare il tragitto per raggiungere il centro di Monza.