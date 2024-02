Monza: ruba un monopattino a un minorenne ma i tatuaggi al volto lo tradiscono, arrestato

Ha rubato un monopattino elettrico a un minorenne ma è stato tradito dai vistosi tatuaggi che porta al volto, un 35enne italiano, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, arrestato a Monza dalla Polizia di Stato, nel pomeriggio di martedì 20 febbraio. La vittima, un minorenne, ha chiesto aiuto agli agenti dopo essere stato derubato davanti a un locale di corso Milano.

Monza, un 35enne italiano arrestato per furto: rintracciato con la refurtiva

Ha fornito una descrizione del presunto ladro, in particolare i tatuaggi. I poliziotti sono risaliti a una persona “nota”, vista aggirarsi poco prima in corso Milano con atteggiamenti sospetti proprio davanti al locale. Gli agenti l’hanno rintracciato in un bar nei pressi, ancora in possesso del monopattino elettrico, del valore di 300 euro, sottratto poco prima e restituito alla vittima del furto.

L’uomo è stato tratto in arresto per furto e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria presso la Procura della Repubblica di Monza per il rito direttissimo: l’arresto è stato convalidato e il giudice ha disposto l’obbligo di firma presso l’ufficio di polizia.