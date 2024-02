Monza: bloccato dopo una lite con minacce a un anziano mostra ai poliziotti una carta d’identità falsa

Dalla lite verbale alle minacce con un taglierino fino all’arresto, per possesso e fabbricazione di una carta di identità falsa, oltre a una denuncia per la presunta minaccia aggravata e il porto di oggetti atti a offendere.

A finire nei guai, nel pomeriggio di sabato scorso, 10 febbraio, è stato un 43 enne italiano senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine. Intorno alle 16.30, è stato bloccato dagli agenti di una Volante della Polizia di Stato, in via Manzoni, a Monza mentre per un futile diverbio per ragioni stradali avrebbe cercato di colpire un anziano, inizialmente: “aggredito con urla e insulti”, e poi “minacciato con un taglierino” spiegano dalla Questura. Provvidenziale per evitare il peggio è stato anche l’intervento dei passanti.

Monza: ha una carta di identità falsa, un 43enne tratto in arresto dalla Polizia

Una volta bloccato, al momento dell’identificazione, alla richiesta degli agenti di fornire le proprie generalità, il 43enne si sarebbe prima mostrato “vago e riluttante al controllo di polizia”, e avrebbe poi fornito “una carta di identità italiana falsa e valida per l’espatrio con generalità totalmente non corrispondenti a quelle reali“. Da verifiche di rito sarebbe stata accertata la contraffazione ed è quindi scattato l’arresto per possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi mentre per l’aggressione è stato denunciato per i reati di minaccia aggravata e porto di oggetti atti ad offendere.