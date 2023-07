Monza, perplessità bipartisan sullo svincolo Serravalle: «Tutto in galleria»

Le perplessità sul progetto per il potenziamento dello svincolo di Sant’Alessandro che connette l’A4 in direzione Torino con la tangenziale Nord e la Valassina presentato dalla società Serravalle a Monza uniscono i diversi schieramenti.

Nell’ultimo consiglio comunale parecchi esponenti del centrodestra hanno accolto con favore la sollecitazione con cui il democratico Pietro Zonca ha chiesto che il collegamento tra l’autostrada e la tangenziale sia tutto in galleria mentre il piano prevede che dalle vicinanze della media Pertini prosegua in trincea.

Se il disegno sarà confermato, ha aggiunto, inciderà sulla qualità della vita del quartiere in quanto correrà nei pressi delle scuole, della palestra e del campo da calcio.