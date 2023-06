Viabilità: il ponte sulla Est chiude verso Brugherio, si va solo a Carugate

Gli automobilisti che percorrono il ponte sulla tangenziale Est che collega Brugherio a Carugate dovranno modificare i loro itinerari per qualche settimana: da lunedì 3 luglio fino all’inizio di ottobre l’infrastruttura sarà aperta solo in direzione di Carugate mentre la corsia opposta sarà chiusa per consentire i lavori di manutenzione programmati dalla Città Metropolitana su indicazione della società Milano Serravalle.

Viabilità: il ponte sulla Est chiude verso Brugherio, le strade alternative

L’intervento di rafforzamento e messa in sicurezza dell’opera completerà quello effettuato nell’estate del 2022 quando sono stati bloccati i flussi di marcia in senso contrario.

Chi dovrà raggiungere Brugherio dalla tangenziale o da Carugate potrà imboccare il cavalcavia di via della Galeazza, in località cascina Graziosa, che una volta superato il confine diventa via San Francesco d’Assisi. In alternativa potrà puntare verso Cernusco, attraversare la sp121 e la sp13 per poi arrivare in via Quarto.

Viabilità: il ponte sulla Est chiude verso Brugherio, attenzione al transito anche verso Carugate per lavorazioni particolari

Per tutta la durata del cantiere dovranno prestare attenzione anche coloro che transiteranno sul ponte in direzione Carugate: in alcuni giorni, fa sapere la società, il cavalcavia potrebbe essere chiuso completamente per consentire agli operai di portare a termine lavorazioni particolari. Le date saranno comunicate di volta in volta, presumibilmente con qualche giorno di anticipo.

Viabilità: il ponte sulla Est chiude verso Brugherio, previsioni di traffico

L’interruzione della circolazione su uno degli assi stradali più trafficati della città potrebbe avere non poche ripercussioni: soprattutto nelle ore di punta si potrebbero formare lunghe code lungo via San Francesco che potrebbero faticare a defluire verso via Aldo Moro. La fase più critica, se verranno replicate le dinamiche del 2022, dovrebbe verificarsi a settembre, alla ripresa delle attività ordinarie dopo la pausa agostana.

Lunedì 3, intanto, dalle 7 alle 17 sarà vietato sostare in piazza Santa Caterina all’altezza dei civici 2 e 4 per la presenza di una piattaforma aerea.