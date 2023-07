Vimercatese, rivoluzione al “Pagani”: via i semafori, arriva la rotatoria

I semafori del Pagani potrebbero essere smantellati e sostituiti da una rotatoria nel giro di un anno: la Provincia ha, infatti, approvato lo studio di fattibilità per la riqualificazione e la messa in sicurezza di quello che è tra gli incroci con l’indice di incidentabilità più elevati dell’intera Brianza.

I lavori per riorganizzare la viabilità tra le vie per Oreno e del Salaino dovrebbero richiedere circa 800.000 euro: «Il progetto prevederà la possibilità di creare un passaggio protetto per le biciclette – spiega il vicepresidente della Provincia Riccardo Borgonovo – che sarà realizzato ricavando un’isola tra le carreggiate che favorisca l’attraversamento in sicurezza se, in futuro, sarà disegnata una pista ciclabile» ai lati della sp45 Villasanta-Vimercate.

Vimerrcatese, rotatoria al “Pagani”: lavori potrebbero partire nel 2024

«Se tutto filerà liscio – aggiunge – l’intervento potrebbe partire nel 2024». Al cantiere per la riqualificazione dell’incrocio del Pagani, che potrebbe contribuire a tagliare le code che si formano in alcune fasce orarie, dovrebbero aggiungersi quelli per la formazione di un’altra rotonda che razionalizzi l’accesso al pronto soccorso, utile in modo particolare per le ambulanze, e quello per la creazione di una terza rotatoria all’incrocio tra le vie Bolzano e Santa Maria Molgora. La delibera che accende semaforo verde allo studio di fattibilità è salutata con soddisfazione dal sindaco Francesco Cereda: «Da anni – commenta – aspettiamo la messa in sicurezza del Pagani. Siamo contenti che la Provincia sia riuscita a trovare i fondi per realizzarla». Nelle prossime settimane potrebbe incontrare gli amministratori e i tecnici di via Grigna per confrontarsi con loro sulle opere che saranno pianificate a breve.

La sostituzione dei semafori dell’incrocio tra le vie per Oreno e del Salaino saranno finanziati dall’ente brianzolo con i fondi versati nelle sue casse dalla Regione come rimborso delle quote dell’Asam, la holding che gestiva le aziende partecipate delle province di Milano e di Monza, tra cui la società Serravalle.