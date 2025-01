Monza: nuovo codice della strada, scatta la protesta sotto l’arengario

Sabato 18 gennaio, alle 11.30, i rappresentanti di quindici tra partiti di opposizione al Governo Meloni, liste civiche e associazioni si ritroveranno sotto l’arengario per protestare «contro le follie del nuovo codice della strada» firmato da Matteo Salvini. I promotori della manifestazione contestano il ritiro della patente a chi assume sostanze psicotrope diversi giorni prima di guidare, le limitazioni alle zone a 30 chilometri orari e alla restrizione dell’uso degli autovelox.

«La riforma interviene in modo non organico su decine di aspetti del Codice» mentre non potenzierebbe in modo adeguato le azioni preventive necessarie a migliorare la sicurezza sulle strade.