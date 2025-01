Monza: lezioni di guida per i rider di Just Eat con la polizia locale

La polizia locale di Monza organizzerà un corso di educazione stradale per i rider della società Just Eat che ha accolto la proposta lanciata dall’assessore alla Sicurezza Ambrogio Moccia nel tentativo di ridurre il rischio di incidenti provocati, talvolta, dai fattorini che sfrecciano a velocità elevata per imprudenza, disattenzione o scarsa conoscenza del Codice della strada.

Durante le lezioni, tenute in italiano e in inglese, gli agenti illustreranno l’utilizzo corretto di bici e motorini, l’impiego dei telefonini alla guida, i principi della guida difensiva che punta ad anticipare le azioni degli altri utenti per evitare gli incidenti, i comportamenti da tenere in caso di sinistri.